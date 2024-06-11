"نتنياهو اسمه الحقيقي ميليكوفسكي".. صحفي بريطاني يفضح خدعة أسماء رؤساء وزراء إسرائيل

كشف الصحفي البريطاني ريتشارد ميدهيرست خدعة يستخدمها رؤساء وزراء إسرائيل في أسمائهم من أجل محاولة إقناع العالم بأحقيتهم في احتلال فلسطين.



وقال الصحفي: "ما أنا على وشك أن أريه لك سوف يدهشك، ستتفاجأ بكل رئيس وزراء إسرائيلي لديه اسم مزيف، هل تعلم أنني كنت أتحدث للتو عن بن جوريون، هل تعرف ما اسمه؟ الاسم الأصلي هو غرون غرون لقد قام بتغييره ليبدو أكثر يهودية ويبدو شرق أوسطي أكثر.

وتابع: “هل تعرف ما هو اسم نتنياهو الحقيقي؟ إنه ليس نتنياهو، إنه ميليكوفسكي، أقسم بالله اذهب وابحث عنه وستجده، سوف تجد ميليكوفسكي، هذا هو اسمه الحقيقي”.



وأردف: “من هم الإسرائيليون، الإسرائيليون هم يهود أوروبيون، إنهم لا يأتون من فلسطين ولكنهم يريدون أن يجعلوك وتعتقد أنهم يأتون من هذه المنطقة وأنهم من السكان الأصليين للأرض، وهم يهود جدًا، حتى أنهم ليس لديهم أي صلة، لذلك قاموا بتغيير أسمائهم”.

وتابع: “وهنا اسم آخر موشيه شارات اسمه شيرتوك، أما ليفي اشكول كان اسمه شكلونيك، وأما إيغال ألون غير اسمه إلى بايكوفيتس، وجولدا مائير كان اسمها مابوفيتش، وإسحاق رابين كان اسمه روبيتسوف".

واختتم: “هل ترى النمط، هذه أسماء من أوروبا الشرقية لا فلسطينيون ليسوا يهوديين وليسوا شرق أوسطيين، إنهم من أوروبا الشرقية”.