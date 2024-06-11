إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

واصلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، إزالة التعديات بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، ومسئولي الإدارة الزراعية بالمركز، وإدارة المتابعة الميدانية بالمركز والقرى.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، واستكمال إزالة التعديات في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات.

وأوضح الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات بحضور المهندس محمد أبوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة إطسا، تم خلالها تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة المركز.

وأشار رئيس المركز، إلى أن الحملات تمكنت من إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بزمام قرية تطون، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية بلغت 425 متر، خارج الحيز العمراني، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء، وتم تسليم المواقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية وحماية الأراضي.

إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف بمركز إطسا في الفيوم

وأضاف رئيس المركز أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وشدة خشبية، على مساحة إجمالية بلغت 875 متر، بعزبة فوز التابعة للوحدة المحلية بقرية الغرق، وقرية منية الحيط، وتم إزالة التعديات وتسليم الموقع لمدير الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بحضور المهندس حسين أحمد رئيس قرية الغرق.

وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك استكمالا للحملات التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين، والتي شملت إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، موضحا إستمرار تلقي طلبات التصالح من المواطنين في بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمدينة إطسا.