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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

جامعة بنها تستقبل وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث سبل التعاون

نواب تنسيقية شباب
نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وفدًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة سُبل التعاون بين الجانبين وضم الوفد كلا من النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب ، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ، والنائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب ، والنائبة رشا فايز عضو مجلس النواب.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون من خلال تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات تناقش القضايا التي تهم المواطن من خلال مركز إعداد القادة.

 وأضاف الجيزاوي، أن تنظيم نماذج المحاكاة للمؤسسات والكيانات المصرية وتبادل الخبرات فيما يخص الشان العام ودعم قطاعات الجامعة في التعليم والبحث العلمي وخدمه المجتمع.

وأشار الجيزاوي إلى أن اللقاء تناول أيضا عقد جلسات الحوار المجتمعي والصالون الثقافي لتوعية الطلاب بقضايا المجتمع والعمل على بناء قدراتهم ومهاراتهم وغرس روح الولاء والانتماء لديهم وتأهيلهم للعمل العام ، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وفق رؤية "مصر 2030".

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