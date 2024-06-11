صوت الشعب: قرار وقف إطلاق النار خطوة مهمة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

رحب حزب "صوت الشعب" بقرار مجلس الأمن الدولى الذى يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة؛ وتبادل الأسرى والمحتجزين؛ وانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلى من قطاع غزة؛ وعودة النازحين الى اراضيهم؛ وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة.

ودعت المهندسة مروة بوريص الأمين العام لحزب "صوت الشعب" مجلس الأمن والمجتمع الدولى لسرعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار؛ الذى يمثل بارقة أمل وخطوة مهمة للتخفيف من معاناة المدنيين الأبرياء من ويلات الحرب؛ وحماية الشعب الفلسطينى من العدوان الغاشم لجيش الاحتلال الاسرائيلى؛ الذى ارتكب مجازر بشعة تستوجب العقاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الأمين العام لحزب “صوت الشعب” أن قرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار يساهم فى تهيئة الظروف الملائمة للحوار والمفاوضات بهدف حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية؛ واعلان دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧؛ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت مروة بوريص على أن المجتمع الدولى مطالب بالتحرك على جميع الأصعدة لتحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط؛ والذى ينعكس ايجابيا على التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.

وشددت مروة بوريص الأمين العام لحزب " صوت الشعب" على أن مصر قدمت تضحيات كبيرة من اجل القضية الفلسطينية وتواصل جهودها السياسية والدبلوماسية والانسانية لوقف العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة وتقديم المساعدات الانسانية للمدنيين الابرياء؛ فضلا عن رفضها الشديد لجميع المحاولات التى تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم؛ وتصفية القضية الفلسطينية.