طارق عبدالعزيز: رسائل السيسي في موتمر الاستجابة الإنسانية لغزة كاشفة لواقع مرير

أشاد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، بالرسائل التي جاءت بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد بالأردن، مؤكدا أنها كاشفة لواقع مرير و جاءت في إطار الدور الوطنى الكبير الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية منذ 1948 برفض الاحتلال، ورفض الانتقام والترويع ورفض استخدام التجويع كسلاح ضد مدنيين عزل، مع السماح بضرورة دخول المساعدات الإنسانية فورا.

واضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن الضمير الإنساني شيع الي مثواة الاخير ، وان كلمات الرئيس وضحت بأن أفعال إسرائيل وحصار غزة هو وضع مخجل للضمير الإنساني ، وهو استمرار لسياسة الكيل بمكيالين من قبل دول العالم ، في الصمت الفاضح علي جرائم آلة الاحتلال الإسرائيلي التي تحصد الأرواح.

ولفت عضو الشيوخ إلى أن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة هو نداء أخير للإنسانية التى تغط في سبات ونوم عميق، عن هجمات بربرية وعنصرية لم يشهدها العالم حتى في عصور الظلام والصراعات والنزاعات التاريخية الكبرى.

وتابع عبد العزيز أن مصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية العادلة بكافة السبل والطرق الانسانيه والتفاوضيه حتى يحصل الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة منذ ما يقارب على قرن من الزمان.