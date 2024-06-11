وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد استراحات الثانوية العامة

تفقد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، الاستراحات الخاصة بالمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، بإدارة شمال المحافظة للتأكد من توافر كافة احتياجاتهم.

امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية

رافق وكيل الوزارة، فى جولته محمد حسين نقيب معلمين الاسماعيلية و احمد سيف مسؤل امن المديرية

وزار وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، استراحة مدراس السلام التجريبية و الشهداء الابتدائية وعاطف بركات الابتدائية، للتأكد من مدى جاهزيتها للمعيشة وإنها معده بشكل يليق بالمعلمين و توفير كافة سبل الدعم والمساعدة للقيام بمهام عملهم فى جو مستقر وآمن.

كما وجه بحيري مديري الإدارات التعليمية، بتكثيف الجولات داخل الإدارت والاطمئنان على توافر الأثاث المناسب اللازم للتيسير على رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، من ضيوف المحافظة والتأكد من جاهزية كافة الإستراحات بدائرة المحافظة وعددها 49 استراحة موزعة على جميع الإدارات

اكد محمد حسين نقيب المعلمين، علي جاهزية النقابة لتقديم كافة اوجه الدعم للمعلمين تنفيذا لتوجيهات خلف الزناتي نقيب معلمي مصر .

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بجمبع الشعب 9785طالب وطالبة يؤدون الامتحان أمام 31 لجنة بعدد 8 إدارات تعليمية.