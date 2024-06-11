سعر اليورو الأوروبي بالبنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 11-6-2024.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري51.31 للشراء

51.14 للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

51.42 للشراء

51.27 للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

51.42 للشراء

51.27 للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

51.42 للشراء

51.25 للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

51.44 للشراء

51.27 للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

51.42 للشراء

51.27 للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

51.43 للشراء

51.27 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

51.42 للشراء

51.27 للبيع

شهدت أسعار معظم العملات اليوم الإثنين 10 /6 /2024 استقرارا في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو سجل 51.23 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.62 جنيه للشراء.

47.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.23 جنيه للشراء.

51.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.54 جنيه للشراء.

60.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.69 جنيه للشراء.

12.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

154.61 جنيه للشراء.

155.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.98 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

الريال القطري

12.08 جنيه للشراء.

13.08 جنيه للبيع.قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.

وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024.