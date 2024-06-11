محافظ القاهرة يوجه بتبسيط إجراءات طلبات التصالح على مخالفات البناء 

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتبسيط كافة الاجراءات على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بما يحقق الصالح العام، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التى توضح هذه الإجراءات.

وأكد محافظ القاهرة أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور .

متابعة يومية للإجراءات التى تم اتخاذها لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء

وأكد محافظ القاهرة على وجود متابعة يومية للاجراءات التى تم اتخاذها لإستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة بجميع المراكز التكنولوجية الموجودة بأحياء القاهرة والبالغ عددها ٣٧ مركزًا لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وفى هذا السياق عقدت محافظة القاهرة ورشة عمل شارك فيها نواب المحافظ للمناطق الغربية، والشرقية، والشمالية، والسكرتير العام والمساعد، ورؤساء الأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية ومسئولى ملف التصالح وعدد من قيادات المحافظة ، لبحث استفسارات المواطنين والرد على تساؤلاتهم بعد تطبيق القانون، وبحث آليات الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أكد على مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بكافة مجازر القاهرة ( الآلي ، جيركو ، السلام، الممتاز، طره، حلوان ) للعمل علي مدار اليوم اعتبارًا من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مجازر القاهرة للعمل ٢٤ ساعة والغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتي انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من استمرار جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم.

وأشار محافظ القاهرة انه تم التنسيق بين مديريات الطب البيطري، والصحة ، والتموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، واصدار التعليمات بالمجازر لاستقبال حيوانات الاضاحي للمواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد حيث تشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التأكد من صلاحية المعروض من اللحوم حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطرى ، والإدارات البيطرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، حيث تم تخصيص ارقام التليفونات، (٢٧٤٢٦٩٩٣ - ٢٧٤٢٧٠٥٣) وفاكس ٢٧٤٢٧٠٥٧ لتلقي شكاوي وطلبات المواطنين ، كما تم وضع خطة لحملات مكبرة استعدادًا لعيد الاضحي حيث تم تقسيم احياء القاهرة الي مناطق حتي يمكن التغطية الرقابية لكافة الاحياء ذات الكثافة السكانية، وتم تكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة خاصة حول المساجد.