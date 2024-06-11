تحرير 133 محضرًا تموينيًا في حملات رقابية على الأسواق بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 133 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية ، والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة، والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة، ومراقبة تداول السلع بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض الأسعار، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

من جانبه أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية ، أسفرت عن ضبط 133 مخالفة تموينية منها ، 91 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت ما بين (نقص وزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان- أخرى منوعة)، و 40 مخالفة في مجال متابعة الأسواق( عدم الإعلان عن الأسعار - عدم صلاحية - سلع مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية - تجار تموينيين)، بالإضافة ، إلى تحرير مخالفتين في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، قد أصدر توجيهاته لمديرية التموين ، بتكثيف جهودها لمراقبة أعمال الذبح بالمجازر، ومحلات الجزارة، وتلقى الشكاوى من المواطنين والرد عليها ، وكذلك تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر كافة المواد الغذائية وصلاحية السلع المعروضة للإستهلاك الآدمي، مشدداً بالمرور الدورى علي محلات الجزارة ، للتأكد من اتخاذ كافة أعمال النظافة والتطهير حرصا علي الصحة العامة.