رئيس مركز يوسف الصديق تناقش ملف التصالح مع رؤساء القرى

عقدت الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم اجتماعا مع رؤساء القرى لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح في مخالفات البناء.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتذليل العقبات أمام المواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد عبدالرحمن سكرتير عام المركز والمهندس أحمد حميدة نائب رئيس المركز لشئون المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية والمهندسة أمل حسين مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة والمهندس هاني الحسيني مدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

خلال اللقاء تم بحث سبل الإسراع فى عمل المعاينات على الطبيعة، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه العاملين بهذا الملف، والتأكد من مطابقة ملف التصالح مع القرارات المنظمة لذلك.

وشددت رئيس المركز على جميع العاملين بدقة العمل وإنجازه فى اسرع وقت ممكن، وتقديم الإرشادات اللازمة للمواطنين والرد على الاستفسارات الخاصة بملف التصالح، وتذليل المعوقات والصعوبات وتيسير الاجراءات أمام المواطنين خلال تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي.

المراكز التكنولوجية تواصل تلقي طلبات التصالح من المواطنين بالفيوم

وتواصل المراكز والمدن تلقى طلبات التصالح من خلال المراكز التكنولوجية التي رفعت درجة الجاهزية والاستعداد، من خلال زيادة أعداد الموظفين والعاملين بها، للعمل على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين.

وكانت محافظة الفيوم قد عقدت عدة لقاءات بديوان عام المحافظة مع مسئولي مديرية الزراعة ونقابة المهندسين والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمدن والمراكز للعمل على إنجاز ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بالتنسيق بين مسئولي جهات الولاية بمختلف أنحاء محافظة الفيوم، ومجالس المدن من جانب، ومسئولي المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية من جانب آخر، لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم في بعض مخالفات البناء، لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة، طبقاً للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم، مع تشكيل لجان عمل بكل مجلس مدينة تعمل كوحدة متخصصة ذات دراية معلوماتية بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، وإفادة مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة بأسماء القائمين عليها، بهدف تعامل المواطن بشكل سريع ومن خلال الشباك الواحد، توفيراً للوقت والجهد.