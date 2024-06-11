تحت رعاية وحضور وزير الصحة والسكان..

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان ورئيس المجلس العلمي للزمالة المصرية لإدارة النظم والمنشآت الصحية، حفل تكريم أوائل خريجي الزمالة المصرية (دفعة ديسمبر 2023)، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة بالعباسية.

وقد أُقيم الحفل تحت رعاية وحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، معالي وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والأستاذ الدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان وهيئات وقطاعات الصحة المختلفة، وذلك تقديرًا لجهود الخريجين وتميزهم في اجتياز برنامج الزمالة المصرية بنجاح.

وهنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ورئيس المجلس العلمي للزمالة المصرية لإدارة النظم والمنشآت الصحية، أوائل الخريجين من دفعة ديسمبر 2023 للزمالة المصرية، وأشاد بتفوقهم وحرصهم في تطوير مهاراتهم والسعي نحو رفع مستوى الرعاية الصحية وتعزيز قدرات القطاع الطبي، وأكد السبكي أن الزمالة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تطوير المهارات للعاملين في المجال الطبي، وتعزيز الثقة والاعتمادية في المؤسسات الصحية المصرية والدول العربية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى قرار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء المجلس الصحي المصري، مؤكدًا أنه كان جزءًا من إكمال دائرة الإصلاح الصحي في مصر، كما لفت إلى أن الخطط التنفيذية لتحويل الزمالة المصرية إلى نظام البورد المصري من خلال تطوير البرامج التدريبية والمعايير الأكاديمية اللازمة يمثل جزءًا من رؤية متكاملة لتطوير الرعاية الصحية وتعزيز مكانة الأطباء المصريين محليًا وعالميًا.

وأشار الدكتور السبكي، إلى أهمية تطوير المسار المهني للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أنه أصبح ضرورة لمواكبة التحول الصحي الذي تشهده مصر حاليًا. وأشار إلى أن 10% من تقييم أفراد الفريق الصحي العاملين بهيئة الرعاية ترتبط بالالتزام ببرامج التدريب والتعليم المستمر.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية لديها 222 قسمًا معتمدًا في المستشفيات للتدريب ضمن برنامج الزمالة المصرية، بالإضافة إلى 33 مركزًا للرعاية الصحية الأولية. وأكد أن هذا الاستثمار يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي بالاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي الختام، أكد الدكتور السبكي أن التدريب وتطوير قدرات الكوادر الصحية وتزويدهم بأحدث التطورات الطبية والتكنولوجية العالمية على رأس أولويات هيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا أنها السبيل الوحيد لتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى من الجودة والأمان، والمواكبة للمعايير العالمية.