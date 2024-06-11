الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: غزة محاطة بالقتل والتدمير والتجويع وتقع تحت حصار مخجل للعالم

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر إلى دولة الأردن على استضافتها مؤتمر الاستجابة الإنسانية الدولية لغزة، ولسكرتير الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على جهودهما نحو محاولة إنهاء الحرب على غزة وتخفيف حدتها على السكان.

وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، وأذاعته قناة “رئاسة الجمهورية” على يوتيوب، اليوم الثلاثاء، أن سكان غزة محاطون بالقتل والتدمير والتجويع وتحت حصار معنوي ونفسي ومادي مخجل للضمير الإنساني العالمي ينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء ويتطلعون إلى اجتماعنا هذا أن يعيد لهم الأمل في غد مختلف، ويسترجع كرامتهم الإنسانية المهدرة، وحقهم المشروع في العيش بسلام، ويعيد لهم بعض الثقة في العدالة الدولية والنظام العالمي القائم على القواعد.

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بث مباشر.. بدء مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بمشاركة الرئيس السيسي

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الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة

ولفت إلى أن مسئولية ما يعيشه سكان قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي، وهو نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وأبنائه وبنيته التحتية ومنظومته الأمنية، وذلك لجعل القطاع غير قابل للحياة، وتهجير سكانه من أراضيهم دون مراعاة أو احترام للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.

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