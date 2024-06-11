سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الثلاثاء 11-6-2024

ننشر سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 11-6-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 154.2 جنيه للشراء و 155.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

154.2 جنيه للشراء

155.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

154.8 جنيها للشراء

155.7 للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

149.7 جنيه للشراء.

155.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

149.8 جنيه للشراء.

155.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

151.3 جنيه للشراء

155.8 جنيه للبيع

شهدت أسعار معظم العملات اليوم الإثنين 10 /6 /2024 استقرارا في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو سجل 51.23 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.62 جنيه للشراء.

47.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.23 جنيه للشراء.

51.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.54 جنيه للشراء.

60.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.69 جنيه للشراء.

12.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

154.61 جنيه للشراء.

155.64 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

12.98 جنيه للشراء

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.08 جنيه للشراء.

13.08 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.71 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.70 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.70 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.64 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.39 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.64 جنيه للشراء.

12.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.65 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.