الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السودان على حافة المجاعة.. والوكالات الأممية تدق ناقوس الخطر قبل الكارثة (فيديو)

يعاني السودان من
يعاني السودان من مجاعة جراء الحرب الأهلية

تحذر ثلاث وكالات في الأمم المتحدة تدهور وضع التغذية في السودان، حيث يواجه البلد خطر المجاعة بسبب الصراع.

وتعيق الحرب وصول المساعدات الإنسانية، مما يجعل العديد من النساء والأطفال يعانون من نقص التغذية وصعوبة الوصول إلى الغذاء. 

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الأمم المتحدة تؤكد وجوب حماية المرافق الطبية والعاملين في السودان

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الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع الإنساني في السودان

وأظهر تحليل حديث  أن الصراع يزيد من مشاكل سوء التغذية بين الأطفال، بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية. نسبة سوء التغذية بين الأطفال في السودان وصلت إلى مستويات طوارئ، مما يجعل الوضع صعبًا للعديد من الأسر.

وتجبر الحرب العديد من الأسر على النزوح، مثل أم ثريا بحسب “يورو نيوز” التي فرت مع أطفالها إلى مخيم زمزم للنازحين. 

وتعاني الأسر في المخيمات من نقص الموارد والمساعدات، مما يجعل الحياة صعبة لهم. 

وتناشد لأم ثريا المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لتحقيق السلام وتوفير الغذاء والماء للنازحين.

والأطفال مثل ريتاج  يعانون من تدهور الوضع، حيث يفتقدون إلى الأمان والغذاء والماء؛ إذ تشتاق لحياتها السابقة قبل الحرب، حيث كانت تتناول وجباتها الثلاث وتلعب مع أصدقائها، والآن، تعيش في ظروف صعبة في مخيم زمزم، تتمنى أن تتوقف الحرب وتعود إلى حياتها الطبيعية.

ويزداد الوضع الإنساني في السودان سوءًا، حيث تتصاعد الصراعات وتتفاقم معاناة النازحين، ويكمن الحل الوحيد في تحقيق السلام وتوفير المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

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