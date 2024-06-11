التموين تستورد لحومًا مبردة ومجمدة وطازجة إضافة إلى البلدية

بتخفيضات تصل لـ 20 ٪ عن السوق

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجه بتخفيضات تتراوح من ١٥ إلى ٢٠٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وقال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه مستهدف طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة من خلال 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة خلال عيد الأضحى المبارك.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركه القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تنويع المناشئ التي يتم استيراد اللحوم منها وهي السودان و جيبوتي و اوروجواي والهند إضافة إلي اللحوم البلدية.

وأوضح حسنين أن تلك اللحوم تأتي رؤوس ماشية حية، و يتم تغذيتها بالعلف المصرى ثم ذبحها في محجري توشكي و سفاجا.

من جانبه قال العميد محمود السعدني العضو التنفيذي بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن كميات اللحوم متوفرة و آمنة تماماً، يوجد حاليا في محجر توشكي ١٠ آلاف رأس ماشية، ويتم استعاضتهم بشكل دوري من خلال 7500 رأس ماشية داخل الحدود السودانية.

و قال السعدني خلال جولة تفقدية لمجزر البساتين بمشاركة المركز الإعلامي لوزار ة التموين أن هناك ١٠ آلاف رأس ماشية من جيبوتي متواجدة حاليا في مجزر سفاجا

وأضاف السعدنى أنه تم التعاقد على 1000 طن لحوم هندي، تم استلام ٥٠٠طن منهم ، وجاري استلام الكميات الاخري تباعاً.

وأوضح السعدني أن هناك لجان من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية متواجدة في السودان و جيبوتي للكشف على الماشية في بلد المنشأ قبل شحنها الي مصر، ثم يتم الكشف مرة ثانية عليها عند وصولها، والكشف البيطري الثالث بعد عملية الذبح للتاكد من سلامة اللحوم وخلوها من اي امراض .

وقال السعدني أنه يتم طرح اللحوم و الدواجن بأسعار أقل من السوق المحلية بما يتراوح من 15 إلي 20 ٪، حيث يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيه ، بينما اللحوم السوداني 285 جنيه، و ضأن مجمد أوروجواي 335 جنيه ، و الضأن البلدي 360 جنيه



وصرح أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي "خلال الجولة أن الـمجزر يضخ يوميا ١٥٠طن من اللحوم الطازجة ب١٥٠٠مجمع استهلاكا يوميا.

وأوضح كمال أنه يتم طرح كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا، و335 جنيهًا للبلدي الطازجة، كذلك الضأن المجمد بسعر 335 جنيه للكيلو، ويصل سعر الضأن البلدي 360 جنيه للكيلو، لافتَا إلي أنه يتم طرح كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيهًا، ويتم ضخ كميات كبيرة بنحو 1000 طن، إضافة إلي 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأضاف كمال، أنه تم أيضَا بالتوازي طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية أيضا بكميات كبيرة، إذ سيتم طرح 180 ألف طن سكر زيادة عن المعدل الطبيعي، وكذا 60 ألف طن من الزيوت، و20 ألف طن من المكرونة، و15 ألف طن من الأرز إضافة لتكثيف طرح السلع التموينية لتزامن فترة العيد مع استمرار ضخ السلع التموينية.

وأوضح كمال، أن المجمعات الاستهلاكية مستمرة في العمل واستقبال المستهلكين يوم الوقفة وأول وثاني وثالث أيام العيد مع تحديد 2 مخزن جملة في كل محافظة خلال هذه الفترة أيضا لإمداد المنافذ التموينية بإستمرار.

وتابع هناك غرفة عمليات مركزية طوال أيام العيد سواء بالوزارة أو مديريات التموين بالمحافظات أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيتم المرور على مستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحال البقالة للطمأنة والتأكد من توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة ومباحث التموين بوزارة الداخلية.