خريطة المجازر المجانية فى قنا.. 13 مجزرًا لإستقبال أضحية العيد

أعلن عمرعبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن تخصيص 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا «بدون رسوم»، طوال أيام عيد الأضحى المبارك .

قال المتحدث الرسمي، إن ذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، أهالي المحافظة ومسؤولي الجمعيات الأهلية بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما شدد على منع ذبح الأضاحي في الطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، على رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية لتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

وأورد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية تقوم بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر على مدار الساعة خلال إجازات عيد الأضحى، ومنع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة.

ولفت الى أن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بعدد 13 مجزراً، منها 4 مجازر بمركز قنا وهي: مجازر الجزيرية والأشراف و دندرة وأبنود. وفي مركز فرشوط مجزرين وهما: مجزرى فرشوط والعركى. وفي مركز قوص مجزرين وهما: مجزري قوص وحجازة قبلى.

وفي مركز أبوتشت، تم تخصيص مجزر بقرية الكعيمات، وفي مركز قفط، تم تخصيص مجزر قفط. وفي مركز الوقف، تم تخصيص مجزر الوقف. وفي مركز دشنا، تم تخصيص مجزر دشنا. وفي مركز نقادة، تم تخصيص مجزر نقادة.

مخزون السلع:

وضمن الاستعدادات لعيد الأضحي بالمحافظة، قال المحافظ إنه تم التنسيق مع مديرية التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير مخزون كافي من الدقيق بالمستودعات وكذلك توفير الدقيق المُدعم للمخابز ، وزيادة كميات اسطونات البوتاجاز المنزلي والتجاري ، وتوفير المواد البترولية بمحطات الوقود بكميات كافية.

بالإضافة إلي توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد من السلع الأساسية واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها.

للتيسير على المواطنين لاسيما أن مثل هذه المناسبات يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم ، لافتا إلي أنه من المقرر فتح شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين تحت إشراف مديرية التموين.

ونوه المحافظ، أن مديريات التموين والطب البيطرى والصحة كثفت من حملاتها التفتيشية مؤخرا على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من عرض أغذية صالحة للاستهلاك الآدمى و خالية من أي مسببات مرضية حرصاً على صحة وسلامة المواطنيين، و حملات التفتيش مستمرة خلال ايام العيد وعقب إنتهاء الأجازة المقررة .