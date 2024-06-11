البيطار يعلن بدء تجمع إلكتروني لأعضاء الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية



أعلن المستشار المحامي أسامه البيطار الأمين العام للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية عن قيام الإتحاد بإنشاء أول منصة خاصة به على موقعه الاكتروني كبداية عن إطلاق المنتدى الخاص بأعضاء الجمعية العمومية للإتحاد على موقعه الإلكتروني www.afpipr.org خلال يوليو القادم.



أشار البيطار إلى أن هذا المنتدى يمثل أول نقطة إلتقاء إلكتروني تحاوري في الوطن العربي خاصة بالمعنيين والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية الأمر الذي يتيح الفرصة للتواصل المباشر وتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات حول قضايا حماية حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي من خلال أصحاب الخبرة والراغبين والطلاب والباحثين في هذا المجال الحيوي.



كان الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية قد أطلق منذ أيام قليلة صفحة على وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك وعقب ذلك تم تدشين و إفتتاح أول أكاديمية عربية دولية للملكية الفكرية في الوطن العربي بالقاهرة منبثقة عن الإتحاد العربي وسط حضور حشد عربي مكثف على رأسهم المستشارة ريم الريموني رئيسة الإتحاد وبعض قيادات مجلس الوحدة الإفتصادية العربية وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد بهدف نشر وتدعيم ثقافة الملكية الفكرية في الوطن العربي قاطبة.



الجدير بالذكر أن الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية كان قد دشن في عام 2005 ولكنه بدأ يتزايد نشاطه بشكل مكثف خلال العام الجاري بعدما أحدث الأمين العام أسامه البيطار طفرة في بث روح النشاط وتغذية الإتحاد بهيكل إداري وعمل بروتوكولات تعاون مع بعض الجهات المعنية لتفعيل دور الإتحاد وتمكن بتحركاته الدوؤبة من إنتزاع موافقة مجلس الوزراء العرب على أن يكون الأول من ديسمبر من كل عام هو اليوم العربي للإحتفال والإحتفاء بالملكية الفكرية في الوطن العربي.