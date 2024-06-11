وزارة العمل تنظم اجتماعا لـ"وحدة المساواة بين الجنسين" لمناقشة خطط العمل بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، اجتماعاً تنظيمياً لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، التابعة للمديرية ، شارك فيه أعضاء الوحدة من المديرية ومكاتبها ، حيث جرى مناقشة خطة عمل الوحدة ، وصلاحيات الوحدة ، والفئات والمنشآت المستهدفة ، وتقديم مقترحات جديدة لخطة عمل الوحدة بالمديرية فى المرحلة القادمة.

يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية فى تفعيل دور الوحدة للقيام بدورها فى دعم قضايا المساواة بين الجنسين، والحياة الاقتصادية، وتحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحماية المرأة في مواقع العمل ودعم المرأة في كافة المجالات، وتمكينها اقتصاديا وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء.

وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة العمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة، والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، ومكافحة ومناهضة العنف والتحرش داخل أماكن العمل وغيرها من الموضوعات بالتعاون مع العديد من الجهات.

وأضافت مدير المديرية، أن الاجتماع جرت فعالياته برئاسة مدير المديرية ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين ، بحضور محمد صلاح وكيل المديرية ورئيس الأمانة الفنية ، ود. نجاح التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة ، و فاطمة الزهراء مدير شئون المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة ، وداليا محمد مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ، ومن أعضاء الوحدة بالمديرية تريز سلامه كبير الباحثين ، وايمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة.

وأكدت خلاله على الاستمرار فى العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا لتحسين دخلها وتشجيعها على المشاركة بفاعلية في عملية صنع القرار والتمتع بحقوقها وتحسين معارفها وقدراتها ومهاراتها ودعمها على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني، لمنحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها و مكانتها وقدرتها على العمل.