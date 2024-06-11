شركة جويس للسياحة تستعد لموسم الصيف بتفاؤل فى فرع الغردقة

تستعد شركة جويس للسياحة بفرعها فى الغردقة لموسم الصيف الحالى بتجهيزات مكثفة وآمال كبيرة فى تحقيق نجاح باهر. وتستهدف الشركة جذب عدد كبير من السياح من عدة أسواق واعدة، منها أرمينيا، مولدوفا، مقدونيا، بلغاريا، والأسواق الأوروبية الغربية.

فى إطار الاستعدادات لموسم الصيف، قامت شركة جويس بتطوير برامج سياحية مميزة تتضمن رحلات بحرية، رحلات غوص، وجولات ثقافية فى مدينة الغردقة وما حولها. كما اهتمت الشركة بتدريب موظفيها على أعلى معايير الخدمة السياحية لضمان تجربة متميزة للسياح.

تشير التوقعات إلى أن الأسواق الواعدة من أرمينيا، مولدوفا، مقدونيا، وبلغاريا ورومانيا تساهم بشكل كبير فى زيادة عدد الزوار هذا العام. تعزز هذه التوقعات الاتفاقيات والشراكات التى أبرمتها الشركة مع وكالات السفر فى هذه الدول، بالإضافة إلى العروض الترويجية الجذابة التى أطلقتها.

وتعتبر الأسواق الغربية الأوروبية أيضًا هدفًا رئيسيًا لشركة جويس، حيث شهدت اهتمامًا متزايدًا من السياح القادمين من دول مثل ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، والمملكة المتحدة. وتعمل الشركة على تقديم باقات سياحية تلبى احتياجات وتوقعات هؤلاء الزوار، من حيث الجودة والراحة والابتكار.

مع التفاؤل الكبير تجاه موسم الصيف الحالي، تستعد شركة جويس لتوسيع نشاطها وتعزيز تواجدها فى الأسواق الجديدة. وتعكف الشركة على دراسة إمكانية فتح فروع جديدة فى أماكن استراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية لتسهيل عملية الحجز والدفع الإلكتروني.

تعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتوفير تجربة لا تُنسى للسياح من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز من مكانة الغردقة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية فى مصر.

باختصار، فإن استعدادات شركة جويس لموسم الصيف تعكس التزامها بتقديم خدمات سياحية عالية الجودة وجذب المزيد من السياح من الأسواق الواعدة، مما يسهم فى دعم الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة فى قطاع السياحة.