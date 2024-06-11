اختيار منتجع الباتروس بلو سبا بالغردقة كأفضل منتجعات نظام الإقامة الشاملة كليا فى مصر للسوق الروسى Ultra All-Inclusive Resorts

أعلنت اليوم، توب هوتيلز العالمية الروسية، عن قائمة أفضل المنتجعات المصرية المفضلة داخل السوق الروسى بنظام الإقامة الشاملة كليًا، وقد تم اختيار منتجع الباتروس بلو سبا بالغردقة التابع لمجموعة بيك الباتروس للفنادق فى المركز الأول على مستوى مصر.

وأكد محمد عيد سليمان، مدير التسويق الإقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق، بأن منتجع الباتروس بلو سبا بالغردقة تم افتتاحه فى سبتمبر عام ٢٠٢٢ وذلك بحضور معالى وزير السياحة والأثار، أحمد عيسى، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال كامل أبوعلى، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية.