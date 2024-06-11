"التحول" و"الطاحونة الحمراء" اليوم في مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

يستقبل قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساءً اليوم، العرض المسرحي "التحول" لفرقة أسيوط، عن رواية فرانز كافكا، إعداد محمود محمد سيد، وإخراج مارك صفوت، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من 8 إلى 29 يونيو الحالي.

يدور العرض حول رحلتين الأولى للكاتب والكوابيس التي يعيشها وهو يكتب روايته، حيث يجد نفسه متهما وتتم محاكمته، والثانية حول قصة حياة "جريجور سامسا" بطل الرواية.

وتقدم فرقة القاهرة في الثامنة مساءً، على مسرح السامر بالعجوزة العرض المسرحي "الطاحونة الحمراء" عن قصة الأسترالي باز لورمان، كتابة مسرحية أحمد حسن البنا، وإخراج حسام التوني.

يناقش العرض فكرة أنه لا مكان للمشاعر أو الحب في عالم مزدحم بالقسوة يتصارع فيه الجميع من أجل كسب المال وحب التملك، خاصة بعد أن أصبحت الحياة كما الطاحونة التي تدور فتطحن ما يدور بين رحاها دون هوادة.

المهرجان تتكون لجنته تحكيمه من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان، وتقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم بالمجان للجمهور، حتى نهاية يونيو الحالي.

عروض المهرجان

ويشارك من إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خمسة عروض مسرحية وهي: "دوار بحر" لفرقة قصر ثقافة عين حلوان، "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة المسرحية، "ألكترا"" للفرقة القومية بالقاهرة، "أحداث لا تمت للواقع بصلة" لفرقة قصر ثقافة ببا، "مركب بلا صياد" للفرقة القومية بالفيوم.

ويشارك إقليم غرب ووسط الدلتا بعروض "يا عزيز عيني" لفرقة المركز الثقافي بطنطا، "السد" للفرقة القومية بالبحيرة، "طبيب رغم أنفه" للفرقة القومية بالمنوفية، "ثورة الفلاحين" لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة، "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي.

ومن إقليم وسط الصعيد الثقافي يشارك عرض "التحول" لفرقة قصر ثقافة أبنوب، "كيد البسوس" لفرقة بيت ثقافة سمالوط، "اللعبة" للفرقة القومية بسوهاج، "متلازمة الذاكرة الزائفة" لفرقة قصر ثقافة ديروط.

ومن إقليم جنوب الصعيد الثقافي تشارك عروض "شجرة الحياة" للفرقة القومية بالأقصر، "السد" لفرقة قصر ثقافة قنا، "مريد" للفرقة القومية بقنا، "آه ياليل يا قمر" للفرقة القومية بأسوان.

ومن إقليم شرق الدلتا الثقافي تشارك عروض وهي "الثأر ورحلة العذاب" للفرقة القومية بالمنصورة، "انترميتزو" للفرقة القومية بكفر الشيخ، و"ملحمة السراب" للفرقة القومية بالشرقية، "كيبوتس" لفرقة قصر ثقافة الزقازيق.

أما إقليم القناة وسيناء الثقافي فيشارك بعروض "جميلة" للفرقة القومية ببورسعيد، "الحياة حدوتة" لفرقة بيت ثقافة بورفؤاد، "اتجاه واحد" للفرقة القومية بالإسماعيلية، ابن الإيه" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد.