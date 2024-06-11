أمين صندوق تطوير التعليم يشهد تخريج أول دفعة بالكلية التكنولوجية

شهد الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، فعاليات مناقشة مشروعات تخريج الدفعة الأولي لطلاب الكلية التكنولوجية بالقاهرة.

تتبع الكلية التكنولوجية جامعة مصر التكنولوجية الدولية تحت إشراف صندوق تطوير التعليم في مجلس الوزراء.

وحضر حفل التخرج الدكتورة عزة شكري عميد الكلية، وأمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وكوكبة من رجال الصناعة.

وشهد أمين صندوق تطوير التعليم مناقشات مشروعات التخرج لطلاب لبرامج الميكاترونكس، والأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا الميكانيكا.

أمين صندوق تطوير التعليم: نشهد انطلاقة جديدة لأهداف جامعة مصر التكنولوجية

وأكد الدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذا اليوم بمثابة بداية لانطلاقة جديدة تحقق أهداف جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وما شاهدناه اليوم يؤكد ويعكس مدي الإبداع والابتكار لدي الخريجين الذين نجحوا في إنتاج مشروعات رائدة ومبتكرة، تدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأضاف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن هؤلاء الخريجين يمثلون نواة لخبرات مستقبلية تقود قاطرة التنمية، وتواكب كافة التطورات الحديثة في الصناعات المختلفة.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى أن تلك المشروعات تأتي تطبيقاً عملياً للدراسة النظرية والعلمية التي اكتسبها الطلاب علي مدار دراستهم وهذا ما يساهم في خدمة المجتمع .