"سنن وآداب عيد الأضحى وفضائل الأضحية وأحكامها" ندوة تثقيفية لشباب الشرقية

بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " سنن وآداب عيد الأضحى وفضائل الأضحية وأحكامها" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2024 عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ سعيد عبد الدايم عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها تعريف الاضحية وشروطها والميقات الزمني للأضحية، وكيفية شرائها من الأسواق وفضل وشروط الأضحية والمضحى وحكم الاشتراك في الأضحية (الجمل أو الناقة)، وكيفية تقسيمها بشرط ألَّا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذٍ عن السُّبع.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين، وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس "عبد الفتاح ‏السيسي" رئيس الجمهورية، لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة ذوي القدرات والهمم من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية ويحققون مراكز رياضية متقدمة في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ويرفعون إسم مصر عالياً.

أشاد محافظ الشرقية، بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاة لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى استمرار فعاليات تدريب 80 شاب وفتاه من الرياضيين أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم في رياضات (تنس الطاولة - ألعاب القوى، رفع الأثقال - الكره الطائرة) بمركزي شباب فاقوس وناصر بمدينة الزقازيق وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه تم توزيع ملابس رياضية على اللاعبين المشاركين حيث يتم تدريب الشباب والفتيات اعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم على أيدي مدربين متخصصين وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياه، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد علي ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، خصوصًا تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية ومختلف الرياضات الجماعية والفردية والعروض الرياضية لاكتشاف مواهبهن وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية لصالح المجتمع.

أشاد محافظ الشرقية بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وتشجيعهم على ممارسة مختلف الألعاب الرياضية لبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي للكرة النسائية والمقامة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب الفتيات على لعبة كرة القدم وذلك بمركز شباب مدينة أبو حماد.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تدريب الفتيات يتم تحت إشراف مدربين متخصصين في مجال كرة القدم وذلك بعد توفير أدوات التدريب من الكرات والاقماع والوسائل الرياضية بهدف تعليم الفتيات المهارات الأساسية للعبة وصولاً لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة الأنشطة الرياضية.