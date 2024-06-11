هي تستطيع  تنظم ورشة حول" تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية"

نظمت مؤسسة هي تستطيع للتنمية بالتعاون بين كلاً من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA و الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة و شبكة الأقران الشباب Y-PEER،ورشة "تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية"

تناولت الورشة توضيح مفهوم الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة، وفتره التباعد بين الولادات، وكيفية تربية الأبناء منذ اليوم الأول للولادة، والحفاظ على صحة المرأة الحامل واكتئاب ما بعد الولادة وأسبابه وكيفيه التغلب عليه،

كما ناقشت الورشة رفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع المصري بكل أطيافه، والتعرف على الخدمات المجانية التي تقدمها الدولة للمرأة والطفل .

وأوضحت الورشة خطورة ختان الإناث على الفتيات حيث يؤدي إلي العديد من المضاعفات والنزيف وقد يؤدى الى الوفاة، مؤكدة علي أهمية تغيير هذه الممارسات الضارة، مشددة على ضرورة الاهتمام بتنظيم الأسرة والحد من الزواج المبكر وزيادة معدل المواليد، مما يؤدي إلى وجود طبقة فقيرة وغير متعلمة وما يصاحب ذلك من مشكلات متنوعة، بالإضافة إلى توجيه المرأة إلى الاهتمام بصحتها النفسية والإنجابية، وحصولها على خدمة جيدة عند زيارة العيادات الطبية، من شرح لأفضل الوسائل والخدمات واتباع تعليمات وزارة الصحة بدقة.