محمد يحيى يوجّه دعوة للفرح والحب بأغنيته الجديدة "ابسطني"

صدرت أحدث أغنيات الفنان والملحن المصري محمد يحيى بعنوان "ابسطني" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود العالمية.

جاءت أغنية "ابسطني" باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي، وتُعتبر عملاً غنائياً مختلفاً من حيث اللحن المتجدد بجمله اللحنية ونقلاته، إضافة إلى التوزيع الموسيقي الحديث.

أغنية "ابسطني" بمثابة دعوة للحب والفرح والعطاء من القلب، فالحب الصادق يقوم على السخاء والعطاء في المشاعر والأحاسيس.

صُورت أغنية "ابسطني" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان، وقام الكليب على لوحات راقصة تناسبت مع أجواء الأغنية، إضافة إلى إظهار الصحراء بشكل مختلف.

أغنية "ابسطني" من كلمات مصطفى حدوته وألحان محمد يحيى وتوزيع جلال حمداوي وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.