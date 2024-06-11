شون وصوامع الشرقية تستقبل 606522 طن قمح محلي منذ بدء موسم التوريد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 606521 طن و 952 كيلو قمح، موضحا أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه يحذر على أمناء الصوامع و البناكر والهناجر والشون تحصيل أي مبالغ من الموردين والتجارة الداخلية وعضوية التحميل أو التعتيق حيث أن المشالات من ضمن تكلفة التسويق.

أشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلى ضرورة التأكيد على تبخير الأجولة الجوت قبل استخدامها كذلك أدوات التخزين والتأكد من عدم وجود إصابة حشرية.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه يحذر على أمناء الصوامع والبناكر والهناجر والشون تحصيل أي مبالغ من الموردين والتجارة الداخلية وعضوية التحميل أو التعتيق حيث أن المشالات من ضمن تكلفة التسويق.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

أشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلي إنه يسمح باستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بمراكز التجميع والتي سيتم نقلها الى الصوامع.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه يتم متابعة الأرصدة ونوعية الأقمـاح واللوطات وفصل درجات النظافة بمركز التجميع عن طريق لجنة الإستلام.

وأثني محافظ الشرقية، على الجهد المبذول من كافة الجهات المعنية وخاصة العاملين في مواقع التخزين والصوامع والشون بتسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح، بداية من مرحلة الفرز لمعرفة درجة النقاوة حتى التفريغ داخل مواقع التخزين.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخري في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والاغطية.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلي أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية:

الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

الشركة العامة للصوامع والتخزين.

شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

البنك الزراعي المصري.

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به مديريتا الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلي ضرورة التزام الجهات المسوقه بالتأمين على كميات الأقماح المحلية والتي يتم تسويقها ضد جميع الأخطار (السرقة - خيانة الأمانة - التلف - أي مخاطر أخرى يتعرض لها القمح) وذلك من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن أسعار شراء القمح المنتج محليًا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالآتي

2000 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط

1950 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 قيراطًا

1900 جنيه للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المزروعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف وذلك بإتباع أساليب التخزين السليمة وتوفير مواد التبخير اللازمة كذلك عند تعرض الأقمـاح المخزنة لأي عجز أو تسريب أو انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي.

وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة إلتزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد ٢٠٢٤ وبحد أقصى ٤٨ ساعة من تاريخ الاستلام.

وناشد محافظ الشرقية، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

حظر أصحاب مصانع الأعلاف استخدام القمح المحلي

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بأنواعه أو حيازته كافة بقصد الاستخدام.