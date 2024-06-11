مدبولى: انضمام أعضاء جدد للبريكس يحقق التوازن المأمول بالنظام النقدى العالمى (شاهد)

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر أول دولة من أعضاء بنك التنمية الجديد يعقد فيها مؤتمر البنك، لافتًا إلى أن عقد الملتقى يأتى فى مرحلة دقيقة للغاية وسط تطورات دولية لها تأثيرها على الاقتصاديات الدولية.

مصر سعت لمواجهة الأزمة العالمية وما فرضته من تحديات لخفض التضخم وترشيد الواردات

وأضاف مدبولي" خلال كلمته أمام ملتقى بنك التنمية الجديد، اليوم الثلاثاء، أن مصر سعت لمواجهة الأزمة العالمية، وما فرضته من تحديات لخفض التضخم وترشيد الواردات وإصدار قانون المنافسة، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، مؤكدا أن التوجه الاستراتيجي لمصر نحو البريكس لا يجب بأي حال من الأحوال تفسيره إنه معادي لأى جهة وإنما يهدف لإصلاح النظام الحالي.

وأكد رئيس الوزراء، أن انضمام أعضاء جدد للبريكس يساهم فى تحقيق التوازن المأمول فى النظام النقدى العالمى، ويعطى ثقلاً دولياً للبنك، خاصة أن عدد من الدول المنضمة حديثاً تمتلك صناديق سيادية كبيرة ومن كبار منتجى الطاقة، مما يعزز من تمويله وتوسيع عملياته فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار رئيس الوزراء، إلى إنه على يقين أن الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد فى مصر سيشهد حواراً متميزاً وبناء وأفكار مبتكرة.

انضمام مصر كعضو في بنك التنمية الجديد (NDB) في مارس 2023

ويأتي الملتقى عقب انضمام مصر كعضو في بنك التنمية الجديد (NDB) في مارس 2023، حيث يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.