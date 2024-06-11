مدبولي: مصر سعت لمواجة تحديات الازمة العالمية باجراءات عديدة

اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه يتطلع الى عقد حوار فعال ومثمر لتحقيق الاهداف التنموية في اطار استراتيجيات تحقق المصلحة للجميع والاستفاده من الاستثمارات في التنمية المستدامة

واكد رئيس الوزراء فى كلمتة خلال الملتقى الاول لبنك التنمية الجديد الذى عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة ،ان هذا المؤتمر ياتي في ظل تطورات اقليمية خطيرة كان لها اثر سلبي على اقتصاديات الدول وهو ما يضيف اهمية كبرى لدور بنك التنمية في ظل التراجع في الحصول على التمويلات الميسره نتيجه ارتفاع المخاطر والنظام الدولي الحالي باليات قديمة واشار الى الحاجة للمزيد من الجهود لاصلاح منظومة الحوكمة من خلال تضرر الدول الاعضاء لتجاوز هذا للوصول الى اكثر عدالة

واكد رئيس الوزراء ان مصر سعت خلال الفتره الماضية لمواجهة الازمة العالمية لخفض التضخم وتقليل نسبه الدين من الناتج المحلي الاجمالي لدعم مرونة الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات ودعم القطاع الخاص في اطار وثيقة سياسه الملكيه وتحقيق العداله وتوفير الحماية للفئات المستحقة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

واكد رئيس الوزراء ان انشاء بنك التنمية الجديد هو بمثابة اصلاح القصور في اهدافه الحالية