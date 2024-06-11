السيطرة على حريق شب بمخزن قطع غيار في السلام

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل مخزن قطع غيار وكوتش في السلام، دون وقوع إصابات.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار وكوتش فى السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستمعت لشهود العيان، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، وطالبت تحريات المباحث للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وفي سياق آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها ‏المرورية المكبرة في أنحاء ‏الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة ‏الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على ‏كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة ‏المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، ‏والحد من وقوع الحوادث على الطرق .‏

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق ‏الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ‏وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ‏ساعة عن ضبط (28594) مخالفة مرورية ‏متنوعة .. من بينها المخالفات ‏التالية:‏

‏(1259) مخالفة السير بدون تراخيص.‏

‏(28) دراجة نارية مخالفة.‏

‏(10211) مخالفة تجاوز السرعة ‏المقررة.‏

‏(6) مخالفات موقف عشوائى.‏

‏(1279) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول ‏أثناء القيادة.‏

‏(10) مخالفات شروط التراخيص .‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة ‏الداخلية حملاتها لضبط المخالفات ‏المرورية. ‏ ‏