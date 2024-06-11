"استعدادًا لعيد الأضحى.. أزهر سوهاج تنظم ندوة للتوعية بترشيد استهلاك المياه

نظمت منطقة سوهاج الأزهرية، تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ندوة توعوية حول ترشيد إستهلاك المياه وخصوصا خلال الأعياد والمناسبات، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة، بالتعاون مع إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب .

وتناولت الندوة كيفية العمل على ترشيد إستهلاك المياه، وضرورة تبني سلوكيات إيجابية تجاه مياه الشرب، والحفاظ على كل نقطة وعدم إهدارها، واستخدامها قدر الحاجة، ونشر ثقافة الترشيد كواجب وطني وديني حثت عليه كل الأديان السماوية.

وعُقدت الندوة التوعوية بحضور عدد من موظفي ديوان عام المنطقة والعاملين بالأزهر، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأزهر وشركة مياه الشرب بسوهاج بما يحقق أهداف المحافظة في هذا الشأن.

وفي سياق آخر أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، عن اعتماد وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي ٢٠٢٤ -٢٠٢٣م.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهاني للطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، وأن يواصلوا الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة، مؤكدا أن تدريس علوم القرآن الكريم والقراءات يأتي في مقدمة اهتمامات الأزهر، لأنه من أشرف العلوم الشرعيّة وأرفعها قدرا؛ لاتصاله بكلام الله سبحانه وتعالى.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد ٣٢.٦٥%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ٢٨٦٢ طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات ٤١.٦٤%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ١٦٧٣ طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات ٤٨.٣٣%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ١٢٠٤ طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة لشهادات القراءات بلغت ٤٨.٣٣%.