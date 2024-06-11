إنطلاق منافسات دوري في خماسي كرة القدم بنادي الشبان المسلمين بالغريزات

شهد نادي الشبان المسلمين بالغريزات التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج إنطلاق دوري في خماسي كرة القدم ناشئين وذلك على ملعب النادي بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة وضمن الخطة الداخلية للنادي .

تقـام فاعليات الدوري خلال الفتــرة من 10 / 6 إلى 13 / 6 / 2024 بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة وتم الإعلان عن موعد الدوري مسبقًا في أماكن هي مَحط أنظار المُترددين وذلك لضمان إشتراك أكبر عدد ممكن من الفرق.

وبدأت فعاليات الدوري عقب وصول عدد الفرق المسجلة إلى 16 فريق وجرى تقسيمها وإجراء القرعة في حضور مسئول النشاط ورؤساء الفرق المشاركة وقد تبارى في المباراة الأولى فريقي الشبان ونجع الجبل وأسفر اللقاء عن فوز فريق الشبان ب4 أهداف دون رد .

وتنافس خلال المباراة الثانية فريقي فيوتشر والنجوم وإنتهت المبارة بفوز النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لفريق فيوتشر وتبارى فريقي الأهلي والاحرار وأسفر اللقاء عن فوز فريق الأهلي بثنائية نظيفة كما تبارى فريقي بيراميدز والأشبال في ختام مبارايات اليوم الأول وانتهى اللقاء بفوز مستحق لفريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد مبارة ماراثونية .

وقال يسري كفافي أن لعبة كرة القدم تعد واحِدة من أهم المشروعات التي ينفذها نادي الشبان المسلمين بالغريزات بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره الهام في إكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم حيث يشارك فيه مجموعة من الشباب من جميع أنحاء القرية.

وشدد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، على ضرورة تنفيذ الأنشطة في المواعيد المحددة لها وتوثيق النشاط المنفذ مباشرة لضمان جدّية التنفيذ الفعلي والموثق للنشاط.

وقال محمد زكريا وكيل المديريه للرياضة أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ مشروعات الأندية الرياضية الداخلية والخارجية في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل الأندية الرياضية المنتشرة في جميع ربوع محافظة سوهاج بغرض إكتشاف المواهب الرياضية والإستفادة من تلك المواهب.