أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 520 ألفا و850 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الثلاثاء/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 520 ألفا و850 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فبراير 2022، وذلك بعد مقتل وإصابة 1100 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، "أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و902 دبابة و15 ألفا و176 من المركبات المدرعة و13 ألفا و690 من النظم المدفعية و1099 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و842 من أنظمة الدفاع الجوي و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2288 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و676 من المركبات وخزانات الوقود".

جيش الاحتلال ينفذ عملية اغتيال لـ 4 فلسطينيين بقرية كفر نعمة غرب رام الله

التقطت عدسة RT مقاطع فيديو أظهرت سيارات الفلسطينيين الأربعة الذين اغتالتهم القوات الإسرائيلية بقرية كفر نعمة غرب رام الله، وعليها آثار الرصاص، فيما ظهرت أخرى محترقة بالكامل.

هذا وعم الإضراب الشامل محافظة رام الله والبيرة حدادا على أرواح الشبان الأربعة الذين قتلوا في اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية بمنطقة كفر نعمة.

وفي تفاصيل الحادث، أطلقت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي وابلا كثيفا من الرصاص تجاه مركبة قرب بلدة كفر نعمة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بداخلها.

ومنعت القوات الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، ما أدى إلى مقتلهم.

واحتجزت القوات الإسرائيلية الجثامين ورفضت تسليمها إلى الطواقم الطبية الفلسطينية.

من جهتها، أصدرت حركة "حماس" بيانا نعت فيه القتلى "المجاهد القسامي القائد محمد جابر عبده، الذي أمضى عشرين عاما في سجون الاحتلال، والشهيد المجاهد القسامي محمد رسلان عبده، والشهيد المجاهد وسيم بسام زيدان أبو عادي، والشهيد المجاهد رشدي سميح عمر عطايه، الذين ارتقوا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بمنطقة كفر نعمة غرب رام الله".