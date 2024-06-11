لماذا تعادل منتخب مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم ؟ (شاهد)

أكد وائل سامي الناقد الرياضي، أن أداء منتخب مصر أمام غينيا بيساو، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، كان ضعيفًا للغاية.

المباراة يمكن وصفها بأن منتخب مصر فرط في فوز كبير على غينيا بيساو

وقال سامي، خلال لقاء مع الإعلاميتين عبيدة أمير ونهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، إن المباراة يمكن وصفها بأن منتخب مصر فرط في فوز كبير على غينيا بيساو، فضلًا عن أنه نجا من الهزيمة أيضًا.

وأشار إلى أن التوفيق لم يحالف محمد صلاح في الفرصة الأخيرة التي أتيحت له قبل نهاية المباراة التي كان فيها المنافس متواضع للغاية، إلا أن التعادل في كل الأحوال حافظ على صدارة المنتخب الوطني في مجموعته.

فرصة منتخب مصر كبيرة للغاية في التأهل إلى كأس العالم 2026

واختتم الناقد الرياضي، قائلا، إن فرصة منتخب مصر كبيرة للغاية في التأهل إلى كأس العالم 2026، بينما التعادل كان له أسبابه منها طريقة اللعب التي لم تخدم محمد صلاح، مشددًا أن الأهم هو الصدارة للمجموعة بـ10 نقاط.

جدير بالذكر أن محمد عراقي مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، قال إن العلاقة بين محمد صلاح وحسام حسن جيدة ومتميزة وهناك تواصل مستمر بينهما.

وأضاف محمد عراقي في حواره في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى": “محمد صلاح لم يرفض التغيير في مباراة غينيا بيساو مطلقا”.

وأوضح مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة: "حسام حسن كان يجهز ناصر ماهر ومصطفى فتحي للنزول لكن حسام حسن فضل استمرار محمد صلاح ونزول ناصر ماهر فقط".

وعلق على تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قائلا: "برافو لمنتخب مصر على تحقيق التعادل في المباراة في ظل الصعوبات الكثيرة التي تواجه المنتخب في هذه الفترة".

وأكد نادر السيد نجم منتخب مصر السابق، أن تعادل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما، في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، أمر جيد، مردفًا: «المنتخب حقق هدفه من المباراة إذا لم نفز لا نخسر».

وقال نادر السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر قدم مستوى جيدا طيلة المباراة، وهناك العديد من العوامل التي أثرت على لاعيبنا مثل درجات الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى إرهاق اللاعبين المحترفين بعد موسم طويل في الدوريات الأوروبية.

وأضاف نادر السيد مساء اليوم الاثنين، أن الشارع المصري كان متفاعل مع المنتخب الوطني خلال مباراة اليوم أمام غينيا بيساو، مشيرًا إلى أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني نجح في تخطي أول مباراتين رسميتين له بصورة أكثر من جيدة.

وتابع: المنتخب سنحت له أكثر من فرصة محققة لإنهاء المباراة، ولكن لم يوفق لاعبونا في التسجيل، ولكن في النهاية حقق المنتخب المطلوب منه وعاد بنقطة إيجابية».