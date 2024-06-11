وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر بعد الوصول للقاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عقب الوصول مباشرة للقاهرة بعد مواجهة منتخب غينيا بيساو و التعادل الإيجابي ١ /١ ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

ورافق بعثة منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

وصلت بعثة المنتخب الوطنى إلى مطار القاهرة الدولى قبل قليل، بعد التعادل مع منتخب غينيا بيساو 1/1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين أمس الاثنين فى غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره إثيوبيا يوم 17 مارس 2025 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويخوض الفراعنة مباراة ثانية في التجمع ذاته يوم 24 من نفس الشهر أمام سيراليون.

وخاض منتخب مصر خلال معسكر شهر يونيو مواجهتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وحسم الفراعنة المباراتين بفوز على بوركينا فاسو في الجولة الثالثة، وتعادل مع غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

وحافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات بعد أن حصد 10 نقاط من 4 جولات، فيما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى النقطة 6 في الوصافة.

ويقع منتخبا مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.