وزير النقل يتفقد محطة أسوان للسكك الحديدية ويتابع تطوير الورشة

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات بجولة تفقدية بمحطة أسوان للسكك الحديدية وذلك لمتابعة إنتظام جداول التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب و حيث تفقد الوزير ارصفة وساحة المحطة وشبابيك التذاكر بالتزامن مع صرف تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك ووجه بتقديم كافة التسهيلات للركاب لتسهيل حركة تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة,.

كما اكد الوزير على ضرورة النظافة التامة لكافة المحطات ولكافة القطارات طوال مدة الرحلة وضرورة وجود دورات مياه نظيفة في بكافة المحطات ومنها محطـات خطوط الضواحي والمحطات الهلت لخدمة الركاب.

وتوجه الفريق مهندس كامل الوزير لتفقد اعمال التطوير بورشة أسوان للسكك الحديدية المتخصصة في اعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات وحيث تقوم بتنفيذ أعمال التطوير شركة النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل وكذلك لمتابعة اعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات المتحركة وذلك في اطار متابعة خطة التطوير الشامل التي تنفذها الوزارة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية لرفع مستويات السلامة والأمان وزيادة إنتاجية هذه الورش وحيث ترتكز خطة تطوير الورش على 3 محاور رئيسية هي تطوير المنشآت- تطوير المعدات -تطوير منظومة المخازن وحوكمة تدبير وصرف قطع الغيار وتفقد وزير النقل أقسام الورشة المختلفة .

واكد على عدم خروج اي قطار الا بعد التاكد من الحالة الفنية له والتوسع في أعمال الصيانة التي تجرى بالورشة وإمدادها بأحدث المعدات والحرص على أن تكون قطع الغيار اللازمة أصلية وطبقاً للمواصفات الفنية ، وكذا ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة متميز للورشة ولكافة القطارات العاملة على خطوط شبكة السكك الحديدية ، كما وجه الوزير رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بخلق بيئة عمل مناسبة وعقد اجتماعات دورية مع العاملين وتطبيق مبدا الثواب والعقاب وان الحافز لمن يستحق وان المناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية.

كما تابع الوزير خلال جولته التفقدية اعمال التطوير التي تتم بالورشة والتي تنفذها النيل العامة للانشاء والطرق التابعة لوزارة النقل وحيث تشمل اعمال التطوير (تطوير ورش الجرارات وتشمل إنشاء سقيفتي الجرارات والعربات - ترميم المبني الإداري القديم - إنشاء المبني الإداري الجديد - إنشاء مبني للمعدات والونش البري - إنشاء تباليط للسكك داخل الورشة وإنشاء تباليط لتموين الجرارات وللمغسلة - أعمال إنارة الموقع العام - أعمال الكهرباء وشبكات الصرف و التغذية والحريق و الهواء المضغوط وقد بلغت نسبة أعمال التطوير بالورشة 95 % ، كما تابع الوزير أعمال تنفيذ مشروع إنشاء هنجر لتخزين القطارات بحوش السد العالي والذي بلغت نسبة تنفيذه 73% .

و أكدالفريق مهندس كامل الوزير خلال الجولة ان تطوير ورش اسوان للسكك الحديدية يأتي في اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمس عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33ورشة قائمة -انشاء 5 ورش جديدة ) مشيرا الى انه في اطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الانتاجية المختلفة يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فعلي سبيل المثال فيتم التعاون مع شركة وابتك الامريكية في ورش التبين وجاري إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة وعمرة جميع الجرارات الموردة من الشركة، كما تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز وأيضا جاري التعاون مع شركة سوتيك لصيانة وعمرة العربات الروسية / المجرية بورشة أبو غاطس ومن المخطط إنشاء ورشة جديدة بمنطقة أبو زعبل لصيانة وعمرة هذه النوعية من العربات .

جدير بالذكر أن ورشة أسوان للسكك الحديدية تقع على مساحة 46714 متر مربع ويبلغ عدد العاملين بها 200 مهندس وعامل وهي متخصصة في اعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات وستؤدي أعمال التطوير للورشة إلى زيادة أعداد الجرارات والعربات التي يؤدي لها أعمال الصيانة الدورية والقدرة على أعمال التجهيز اليومي لعدد أكبر من الوحدات المتحركة مع زيادة أعداد الرحلات على الشبكة.

وعقب ذلك وفي اطار الاهتمام بالعنصر البشري بمختلف الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل واصل الفريق مهندس / كامل الوزير- وزير النقل لقاءاته مع العاملين بهيئة السكك الحديدية حيث عقد وزير النقل لقاءا موسعا مع مجموعه كبيرة من قائدي القطارات وذلك بمحطة بورشة أسوان للسكك الحديدية وذلك للمرة الثالثة خلال شهر حيث سبق والتقى بقائدي القطارات في محطتى رمسيس ومصر بالإسكندرية .

وأكد الوزير خلال لقائه مع قائدي القطارات أنه منذ أن تشرفت بتولي حقيبة وزارة النقل تعهدت أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها وان يكون موظف السكة الحديد مثالا للموظف المنضبط الملتزم الذي يقدم افضل الخدمات للمواطنين بما ينعكس على صورة موظف السكة الحديد لدى المواطنين وأن يكون اساس منظومة العمل بالسكك الحديدية هو العمل على مدار الساعة والإنتاج والشفافية والعمل على توطين صناعة النقل في مصر .

اضاف انه عقب توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت تلك الخطة على 5 محاور هي (تطوير الوحدات المتحركة -تطوير السكة والبنية الأساسية - تطوير نظم الإشارات - تطوير الورش وامدادها بكافة المعدات الحديثه - إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الأختيار .

وَاضاف انه لقائدي القطارات دور هام في نجاح منظومة السكك الحديدية وهذا يتطلب الانضباط التام والمحافظة على مواعيد القطارات والالتزام بإجراءات السلامة والأمان و الالتزام بعدم مغادرة قائدي القطارات الجرارت إلا بعد استلامها من قائد القطار البديل.

وأشار الى ضرورة الالتزام التام بكافة القرارات التنفيذية التي تصدر من الدولة مثل القرار الصادر من مجلس الوزراء بمنح الموظفين الذين تقضي الضرورة تشغيلهم ايام العطلات الاسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية أيام أجازة عوضا عنها وعدم صرف مقابل نقدي عوضا عن الحضور ايام تلك الجمع والعطلات والأعياد مؤكدا انه لا وجود لأي متقاعس أو متخاذل في هيئة السكك الحديدية وكل من يثبت تناوله للمخدرات من العاملين يتم فصله مع اثابة المجتهدين والمنضبطين والملتزمين في العمل و اثابة من يمنعون وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين ومن يساهمون في زيادة الإنتاجية وذلك وفقا لمبدأ الثواب والعقاب .

وأكد ان الحافز لمن يستحق والأرباح للشركات التي تحقق مكاسب فقط وأنه تم تشكيل لجنة للحوافز لاثابة العاملين وفق مبدأ العدالة والشفافية مشيرا إلى تشكيل لجنة ايضا للحوافز في الورش مكونة من أقدم فني وأقدم محاسب ورئيس الورشة في كل ورشة وفق إجراءات من الشفافية التامة مضيفا حريصون على تكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام لافتا الى انه يتم اعطاء الفرصة لاستمرار أصحاب الخبرات ممن يساهمون في زيادة الإنتاجية ونقل خبراتهم للاجيال الحديثة وخاصة في ورش السكك الحديدية بما يساهم في استمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وزيادة عوائد الهيئة المالية.

واوضح الوزير اننا حريصون على الاستماع واستقبال كافة مقترحات العمل التي يقدمها العاملون بالهيئة ومناقشة تلك المقترحات والاستفادة منها مع الحرص على خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية الخاصة بهم ولاسرهم في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار الفريق مهندس وزير النقل الى ان هناك اهتمام كبير من وزارة النقل بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من القطاعات بالسكك الحديدية مثل قطارات عربات النوم وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسيه بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات وقطاعات الوزارة المختلفة حيث يساهم التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من قطاعات السكك الحديدية في تحقيق أعلى عائد لتلك القطاعات بما يساهم في تعظيم موارد الهيئة المالية.

واضاف أن مصر تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية فعلى سبيل المثال جاري إنشاء 8 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة حيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعي ويضم مصنعين: الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية)، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT - مونوريل - قطار سريع).

كما يتم أيضا التعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر، والتعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاح عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط انتاج جديد بالكامل وتحديث الخط القائم وكذلك مصنع السويس لإنتاج القضبان والصناعات الثقيلة.