استمرار العمل بمحور طريق النعناعية ورصف جسر محلة مرحوم مستشفى الشرطة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، بجولة لمتابعة سير العمل في محور طريق النعناعية بكفر الزيات وجسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بمركز طنطا، يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالحه والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بحضور الأستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات والدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في محور النعناعية بمدينة كفرالزيات الذي يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، حيث تم الانتهاء من استكمال المرحله الاولي بطول 250 م وتم رش طبقة Mco تمهيدًا لاعمال الرصف، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بطريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول 400م حيث تم رفع كافة التعديات على الطريق كما تم الانتهاء من تشغيل طبقه الأساس بكامل طول القطاع و تأسيس التربة اسفل قطاع التوسعة ليتحمل الأحمال المرورية المتوقعة في أماكن انتظار السيارات وجارى تشغيل طبقه الأساس بها.