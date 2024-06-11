كوريا الجنوبية تطلق طلقات تحذيرية بعد عبور جنود من نظيرتها الشمالية حدودها

مع استمرار الأزمة بين كلا من كوريا الشمالية والجنوبية، قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو، إنه أطلق طلقات تحذيرية بعد أن عبر جنود كوريون شماليون الحدود بين الكوريتين لمدة وجيزة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفق لوكالة "يونهاب" للأنباء عبرت مجموعة من القوات الكورية الشمالية خط ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين في القسم الأوسط من الحدود في حوالي الساعة 12:30 ظهر يوم الأحد، وفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

كما قالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثا تحذيريا وأطلق طلقات تحذيرية، مما دفع الجنود الكوريين الشماليين إلى العودة إلى جانبهم من الحدود.

وأضافت أنه لم يكن هناك أي نشاط غير عادي بعد الطلقات التحذيرية.

الجيش الكوري الجنوبي:عدم تشغيل مكبرات الصوت الدعائية

فيما قرر الجيش الكوري الجنوبي عدم تشغيل مكبرات الصوت الدعائية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية أمس الاثنين، بعد يوم من تشغيلها لأول مرة منذ 6 سنوات ردا على حملة البالونات المحملة بالقمامة التي أطلقتها كوريا الشمالية.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة عن هذه الخطوة وسط التساؤلات بشأن إمكانية تشغيل مكبرات الصوت لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أطلق الشمال نحو 310 بالونات محملة بالقمامة خلال الليل في رد انتقامي على ما يبدو على بث سيئول الدعائي عبر مكبرات الصوت يوم الأحد.

وكانت الهيئة قد حذرت في وقت سابق من أن عمليات البث الإضافية ستعتمد بشكل كامل على تصرفات الشمال.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان أمس:"لم تتم عمليات البث عبر مكبرات الصوت حتى الآن، وليس من المعروف أن أيا منها سيتم إجراؤه اليوم، وإذا قامت كوريا الشمالية بأعمال دنيئة، فنحن على استعداد للقيام بالبث على الفور"، مشيرة إلى أنها رصدت علامات على قيام كوريا الشمالية بتركيب مكبرات صوت بالقرب من الحدود، لكنها لم تقم بعد بإجراء عمليات البث.