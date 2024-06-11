الإفتاء تكشف حكم المبيت بمنى ورمي باقي الجمرات

حكم المبيت بمنى.. أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم المبيت بمنى ورمي باقي الجمرات، لافتة إلى أنه يجوز للحاج بعد طواف الإفاضة أن يعود إلى منى في نفس اليوم، ويبِيت فيها ليلةَ 11، و12 من ذي الحجة، ويجوز له أن يبقَى في مكة ثم يتم الليلة بمنى.

المبيت بمنى ورمي باقي الجمرات



وقالت الإفتاء، إنه يجوز أن يستمر الحاج في منى ويتم الليل بمكة، موضحة أنه إذا لم يستطع الحاج أن يبيت بمنى لعذرٍ كعدم وجود مكان للمبيت أو بسبب المشقة أو استعجال العودة إلى الوطن؛ فالمختار للفتوى بناء على رأي السادة الحنفية ترك المبيت بمنى لأنه سنة ولا فِدية عليه، ولكن يلزمه أن يحضر إليها لرمي الجمرات إذا لم يوكل غيره بالرمي عنه.

طواف الإفاضة



وحول طواف الإفاضة، أشارت الإفتاء، إلى أنه بعد رمي جمرة العقبة والتحلُّل -بالحلق أو التقصير- يذهب الحاج إلى مكة للطواف بالكعبة سبعة أشواط هي طواف الفرض، ويُسمى طواف الإفاضة، ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، ويشرب من ماء زمزم، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان قد أخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة.