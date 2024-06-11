عدم ثقة أغلبية الشعب الأمريكي في قدرة جو بايدن الذهينة

يسعى جو بايدن رئيس الولايات المتحدة لكسب ثقة الشعب الأمريكي مرة أخرى ويتولى فترة رئاسة مرة أخرى، ولكن كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن 57% من الناخبين يعتقدون أن الرئيس جو بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر، فقد الذكاء الذهني اللازم لتولي أعلى منصب في الدولة.

وبحسب ما نشرته "روسيا اليوم"، أوضح الاستطلاع الذي نشرته مؤسسة الأبحاث "راسموسن ريبورتس"، فإن أغلبية المستجوبين ترى أن الزعيم الأمريكي بات أقل قدرة يوما بعد يوم، فيما لم يتفق 34% من المستطلعة آراؤهم مع هذا الرأي.

ووفقا لمؤسسة الأبحاث فإن هامش الخطأ في الاستطلاع لا يتعدى 3 نقاط مئوية.

فيما أُجريت الدراسة في الفترة من 28 إلى 30 مايو، وشارك فيها أكثر من ألف شخص يعتزمون التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام.

وتختلف نتائج هذه الدراسة قليلا عن البيانات الصادرة في شهر فبراير، عندما أجرت "راسموسن" نفس الاستطلاع، وأعرب 59% من المشاركين عن اعتقادهم بأن قدرات بايدن العقلية تتدهور.