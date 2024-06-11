تشكيل المنتخب الياباني المتوقع أمام سوريا بتصفيات المونديال

يبحث المنتخب الياباني الأول لكرة القدم عن تحقيق الفوز خلال مواجهة نظيره السوري، في المباراة التي يشهدها ملعب "إيديون جناح السلام" بهيروشيما، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.



ومن المتوقع أن تكون مواجهة اليابان وسوريا قوية وحماسية، خاصة وأن الثنائي لديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز.

تشكيل اليابان المتوقع أمام سوريا

حراسة المرمى: دايا مياكاوا.

خط الدفاع: هيروكي وإيتو وشوغو و تانيغوشي ودايكي هاشيك.

خط الوسط: كيتو ناكامورا وريو هاتاتي وهيديماسا موريتا ويوكيناري سوغاوارا.

خط الهجوم: دايشي كامادا وريتسو دوان وكوكي أوغاوا.



اليابان وسوريا.. الموعد والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق موقعة المنتخب الياباني أمام نظيره السوري في تمام الواحدة والربع ظهر اليوم الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "إيدسون بيس" بهيروشيما.

بينما سيتم إذاعة مباراة المنتخب الياباني أمام السوري عبر قناة "الكأس 2"، والتي حصلت على حقوق بث المباراة.