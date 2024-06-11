ترأس اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذي رقم 5 الذي عقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالديوان العام.



بدأت الجلسة بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة بتاريخ 28 / 5/ 2024 .

وبحث محافظ جنوب سيناء استعدادات المحافظة لعيد الاضحي ولفت المحافظ ان اللحوم والمواد الغذائية بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ووزارة الأوقاف بالإضافة لتوزيع العيديات وملابس العيد علي الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام كل ذلك بالمجان، كما أكد علي توفر كافة السلع بجميع المدن ووجه بتشديد الرقابة علي الأسواق وتكثيف حملات الصحة والتموين، كما أصدر محافظ جنوب سيناء توجيهات خاصة بعيد الأضحى المبارك، ومهام لرؤساء المدن، بالإضافة لرفع درجات الاستعداد والطوارئ بالمستشفيات، والمرور، والاسعاف، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووجه هيئة الطرق بالمحافظة بمتابعة المرور وإجراء الصيانات المطلوبة السريعة، وتخطيط الطرق الداخلية بالمدينة بالتعاون مع المرور والمدينة.

وتابع المحافظ استعدادات مجزر طور سيناء لذبح الاضاحي، طالب المواطنين بالالتزام بالذبح في المجزر والتأكد من سلامة الأضحية مع التشديد علي اجراء اعمال النظافة بكافة المدن أولا باول،و الظهور بالمظهر الحضاري اللائق أمام وفود وزائري المحافظة، ووجه بنشر جو من البهجة والسرور بجميع مدن المحافظة بالتعاون مع فرقة وزارة الثقافة .

محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادت عيد الأضحى المبارك..

عرض طلب الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء بشأن الموافقة علي استغلال مبنى متواجد بحديقة الشهداء لصالح جمعية رعاية مرضى الأورام والحالات الحرجة نظير مبلغ 3000 جنيه شهريا وزيادة سنوية 10% قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات.

عرض طلب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بشأن تخصيص مساحة 5000 م٢ بمدينة شرم الشيخ لإنشاء مركز تدريب بمنطقة شرم الميه.

عرض تطوير مكتبة الطفل المقامة في هضبة ام السيد بجوار المدرسة الفرنسية بشرم الشيخ ، وتطوير شارع الملك عبد الله وأحياء منطقة البولينج.

عرض طلب مقدم من احد الشركات للحصول على مساحة 5000 الي 7000 م٢ بنظام الأشغال السنوي بمدينة شرم الشيخ لإقامة مخازن استراتيجية للمواد الغذائية عليها ( سوق جملة).

مناقشة طلب الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ باستغلال مساحة 15 فدان في التخلص الآمن للحمأة من المساحة المخصصة لمشروع ادارة المخلفات الصلبة والبالغ مساحتها 500 ألف م2 .



وقام الدكتور هيثم الشنهاب مدير مديرية الصحة بعرض تقرير لجنة الاصحاح البيئي ونتائج أعمال المرور ونتائج اعمال الرش والتطهير.