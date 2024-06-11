محافظ جنوب سيناء يلتقي عمال النظافة بشرم الشيخ ويهنئهم بعيد الاضحي المبارك

كعادته دائما في كافة المناسبات المختلفة وحرصه علي لقاء عمال النظافة لشكرهم ومشاركتهم مائدة افطار او عشاء وادخال البهجة والسرور الي قلوبهم.

التقي اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، يرافقه الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ومجلس مدينة شرم الشيخ، عمال النظافة بشرم الشيخ ورؤساء القطاعات، بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، علي مائدة افطار للصائمين او وجبة العشاء لغير الصائمين.

وقال المحافظ إنه حريص علي مشاركتهم وجبة طعام ، في المناسبات المختلفة ليكون بمثابة " عيش وملح" تقديرا لجهودهم.

وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة لجميع عمال النظافة بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك مشيداً بدورهم الحيوي في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي، موجهاً بتكثيف جهود النظافة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر أن محافظ جنوب سيناء قد أصدر توجيهات برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام بطور سيناء وشرم الشيخ، لتلقي اية شكاوي وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين والزائرين بما لا يعكر صفو الاحتفالات بالعيد.

وسلم محافظ جنوب سيناء مبالغ مالية لجميع عمال النظافة ورؤساء القطاعات كعيدية بمناسبة عيد الاضحي، بالإضافة لصرف سلع غذائية ولحوم الأضاحي.