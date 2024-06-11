"اللعب مع العيال".. هل ينجح شريف عرفة مع محمد إمام ويستكمل مسيرة الزعيم؟

ينتظر الجمهور طرح فيلم "اللعب مع العيال" للمخرج شريف عرفه، في دور العرض السينمائي، لينافس مع باقي الأعمال المشاركة في موسم عيد الأضحى.

ويعد هذا فيلم اللعب مع العيال، التعاون الاول الذي يجمع بين الفنان محمد إمام والمخرج شريف عرفه، ويتسائل الجمهور هل يحقق شريف عرفه نجاحا كبيرا مع ابن الزعيم عادل امام، ويصبح اللعب مع العيال بداية لسلسلة تعاون كبير يجمعهم ام لا.

5 أعمال جمعت الزعيم عادل إمام بالمخرج شريف عرفه

وكان قدم الزعيم عادل امام مجموعة متنوعة من أنجح أعماله مع المخرج الكبير شريف عرفه، أبرزها: "فيلم الإرهاب والكباب، اللعب مع الكبار، المنسي، النوم في العسل، مسرحية الزعيم".

شريف عرفه ينتهي من فيلم اللعب مع العيال



وكان انتهي المخرج شريف عرفة، من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" في إحدى أستوديوهات المريوطية، حيث يتم خلال تلك الأيام الانتهاء من مونتاج تلك المشاهد ليكون الفيلم، ليدخل بعدها في المراحل النهائية ليكون الفيلم خلال الفترة القادمة جاهزا لعرضه تجاريا في عيد الأضحي القادم.

تصوير اللعب مع العيال في 5 محافظات مختلفة



يذكر أن الفيلم تم تصويره احداثه في 5 محافظات مختلفة بجمهورية مصر العربية لتصوير أحداثه، وهي محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة، في العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، واستمر التحضير والتصوير على مدار 6 أشهر تقريبا، الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، تأليف وإخراج شريف عرفة.

قصة فيلم اللعب مع العيال

الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.