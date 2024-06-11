راكبين عربية أرشميدس.. أشهر إفيهات الراحل نجاح الموجي (صور)

في ذكرى ميلاده

تحل اليوم ذكري ميلاد أحد أشهر فناني الكوميديا، والذي لقب بـ"هرم الكوميديا"، الراحل الفنان نجاح الموجي الذي ولد فى 11 يونيو 1945، وقدم خلال رحلته الفنية الكثير من الأعمال الكوميدية التي مازالت خالدة حتى الآن، ومن أشهرها دور «المعلم هرم» تاجر المخدرات في فيلم الكيت كات مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز.

نجاح الموجي

وكانت أعمالة غنية بالإفيهات التي نستخدمها حتى الآن وفيما يلي أبرزها:

مسرحية المتزوجون

جسد نجاح الموجي شخصية "مزيكا" ووجه له "حنفي" الذي قام بدوره جورج سيدهم سؤال قائلًا: "قولي يا واد يا مزيكا، إنت بتفهم في السياسة"، ليرد وهو يضع ساق على ساق: "أنا الشعب".

وفي مشهد آخر في المسرحية ، وجه "حنفي"، سؤال لـ" مزيكا"، قائلا: "تعرف إيه عن سياسة الوفاق يا واد يا مزيكا"، قاله: "سياسة الوفاق، يعني يا بخت من وفق راسين في الحلال"، ليرد "حنفي": "دي سياسة أمك".

فيلم الكيت كات

جسد الفنان نجاح الموجي، شخصية "الهرم" تاجر المخدرات، وفي أحد المشاهد يحكي الهرم عن موقف جمعه بلواء شرطة، وسأله الأخير: "إنت ياض بتتاجر في المخدرات، صح ولا هتنكر"، ليرد الهرم: "صح بس هنكر".

فيلم المساطيل

جسد الفنان الراحل شخصية "عباس النص"، وفي أحد المشاهد يقول "النص" أمام ظابط الشرطة: "من لم يمت بالسيف مات بالمطواة يا سعادة الباشا".

فيلم صاحب الإادارة بواب عمارة

قال له عادل أدهم في أحد المشاهد: "أنا مروحش للحرام" ليرد عليه الموجي "حرام ايه ياجدع احنا مبنروحش للحرام الحرام هو اللي بيجي لحد عندنا".

وأيضا «سيبك منه دا أجزخانجي بمخ جزمجي بالك انت دا عايز العيان لا يخف ولا يموت علشان يفضل زبونة»، من ضمن قائمة الإيفيهات الأشهر لنجاح الموجي فى تاريخة الفنى.

فيلم مدافن مفروشة للإيجار

في مشهد كان يودع فيه الموجي شخصيتين داخل سيارة قائلًا لهم" مع السلامة يا معلمين" ، وبعد أن انطلقت قال" الله يخرب بيتكم ركابين عربية أرشميدس".

فيام أربعة في مهمة رسمية

تحدث الموجي في مشهد للراحل أحمد ذكي بسبب محاولة تهرب الأخير من دفع الأجرة المتفق عليها قائلًا:" كنت أنا وهو (مشيرًا إلى زبون أخر) متفقين على 10 جنيه وربع، ليرد أحمد ذكي "وبعدين" وأكمل الموجي" هو بقى كان عايز يدفع 10 جنيه بس، ، ليرد أحمد ذكي مرة أخرى "وبعدين" لينهي الموجه جملته قائلًا:" ولا قبلين لو عند حضرتك وقت تعالى نزوره في القصر العيني".

نجاح الموجي

من هو نجاح الموجي

فنان مصري ولد يوم 11 يونيو 1945 في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية، اسمه الحقيقي عبد المعطي محمد الموجي، وستعار اسم "نجاح" من اسم شقيقه الأكبر عرفاناً له لدعمه وتشجيعه دائماً.

حصل الفنان نجاح الموجي على بكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ورغم انشغاله بالتمثيل إلا أنه استمر بالعمل في مجال الخدمة الاجتماعية، حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة.

بدأ الفنان الراحل، مشواره الفني مع فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" التي ضمت نجوم الكوميديا الضيف أحمد، وسمير غانم، وجورج سيدهم، وأول ظهور له، كان في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة"، في عام 1969 مع المخرج محمد سالم.

أثرى الموجي شاشتي التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التي ترك منها رصيداً كبيراً ما يقرب من 160 عمل، منها مسرحيات: المتزوجون، لا مؤاخذة يا منعم، الأنون وسيادته، خد الفلوس واجري، مولد سيدي المرعب، المهزلة" وغيرها من الأعمال.

وفاته

توفي الفنان الكوميدي عبد المعطي محمد الموجي «نجاح الموجي» فجر يوم الجمعة 25 سبتمبر 1998 بالقاهرة إثر أزمة قلبية مفاجأة وذلك بعد عودته إلى منزله من المسرح حيث كان يقوم بدوره في مسرحية سيدي المرعب.

نجاح الموجي

نجاح الموجي