نجاح الموجي.. دعابة تُدخله الحبس لـ 15 يوم| فنانة شهيرة السبب (تفاصيل)

في ذكرى ميلاده

يحل اليوم الموافق 11 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي الراحل نجاح الموجي الذي مازالت إفيهاته وأعماله الكوميدية خالدة حتى الآن، ولكن بالرغم من الإبتسامات والضحكات التي كان يرسمها على وجوهنا بخفة ظله، إلا أن حياته كانت مليئة بالأزمات ولعل أبرزها هو حبسة بسبب أحد إفيهاته.

نجاح الموجي وأنغام

وحدث ذلك عام 1992 عند تقديمه مسرحية "لا مؤاخذة يا منعم"، مع الفنانة مشيرة إسماعيل، والفنان حسن كامي، وفي أحد المشاهد كان الفنان الراحل نجاح الموجي، يردد تعليقات ساخرة عن المطربين والمطربات، ومنهم المطربة أنغام حيث أطلق عليها “ألغام”، وبسبب ذلك أقامت الفنانة دعوى قضائية ضده ، ووجهت له اتهاما بالسب والقذف.

وبعد رفض المطربة اعتذار الموجي، صدر ضد الفنان الراحل، حكم بالحبس لمدة 3 شهور، وبالفعل دخل السجن لمدة 15 يوما، قبل تقديمه استشكال على الحكم، وحصوله على البراءة.

نجاح الموجي

من هو نجاح الموجي؟

فنان مصري ولد يوم 11 يونيو 1945 في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية، اسمه الحقيقي عبد المعطي محمد الموجي، وستعار اسم "نجاح" من اسم شقيقه الأكبر عرفاناً له لدعمه وتشجيعه دائماً.

حصل الفنان نجاح الموجي على بكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ورغم انشغاله بالتمثيل إلا أنه استمر بالعمل في مجال الخدمة الاجتماعية، حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة.

بدأ الفنان الراحل، مشواره الفني مع فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" التي ضمت نجوم الكوميديا الضيف أحمد، وسمير غانم، وجورج سيدهم، وأول ظهور له، كان في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة"، في عام 1969 مع المخرج محمد سالم.

أثرى الموجي شاشتي التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التي ترك منها رصيداً كبيراً ما يقرب من 160 عمل، منها مسرحيات: المتزوجون، لا مؤاخذة يا منعم، الأنون وسيادته، خد الفلوس واجري، مولد سيدي المرعب، المهزلة" وغيرها من الأعمال.

نجاح الموجي

وفاته

توفي الفنان الكوميدي عبد المعطي محمد الموجي “نجاح الموجي” فجر يوم الجمعة 25 سبتمبر 1998 بالقاهرة إثر أزمة قلبية مفاجأة وذلك بعد عودته إلى منزله من المسرح حيث كان يقوم بدوره في مسرحية سيدي المرعب.