إصابة عامل بنزيف مخ أثناء قيامه بتغيير أسلاك كهرباء الضغط العالي بالمنشاه

استقبل مستشفى المنشاه المركزي عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا باشتباه نزيف بالمخ أثناء قيامه بتغيير أسلاك الكهرباء بأحد أعمدة الضغط العالي صعقه التيار الكهربائي وسقط أرضا وجرى حجزه بالعناية المركزة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاه من المستشفى المركزي بوصول "زياد . ا . م . ا" 30 سنة عامل مصاباً باشتباه نزيف بالمخ إدعاء صعق كهرباء وسقوط من علو يقيم بدائرة المركز .



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيقه "أبو بكر . ا . م" 46 سنة عامل يقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بتغيير أسلاك الكهرباء بأحد أعمدة الضغط العالي دائرة المركز صعقه التيار وسقط من أعلي العمود مما أدي لإصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهه الجنائية .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر لقي عامل في منتصف العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بين محطتي البلينا وبرديس وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود محضرا لمركز شرطة البلينا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا بإصطدام قطار [ أسوان – القاهرة ] بالمدعو "سامح . خ . ف . ع" 45 سنة عامل ومقيم بندر البلينا دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور ما بين محطتي البلينا وبرديس / دائرة المركز مما أدى إلي وفاته وتحولت الجثة إلى أشلاء وتم نقله لمشرحة مستشفى البلينا المركزي .



إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال عم المتوفـى "منصور . ف . ع . ب" 58 سنة ترزي ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .