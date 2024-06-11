القوات الروسية وجهت 6 ضربات إلى تجمعات للمسلحين بسوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن القوات الجوية الروسية وجهت 6 ضربات إلى تجمعات للمسلحين في محافظتي حمص ودير الزور السوريتين خلال اليوم الأخير.

وأشار نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، اللواء يوري بوبوف في بيان له، يوم الاثنين، إلى أن "القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت 6 ضربات إلى أماكن تجمع للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف، وكانوا يختبئون في المناطق الجبلية الوعرة" بمحافظتي حمص ودير الزور.

وأضاف أن القوات الروسية تواصل أعمال البحث والاستطلاع في المناطق الصحراوية والجبلية بمحافظات حمص والرقة ودير الزور.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي.

وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

حزب الله يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900"

عرض "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الاثنين، مشاهد من عملية إسقاطه طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900" في الأجواء اللبنانية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية إسقاط المقاومة الإسلامية طائرة مسيّرة مسلحة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع "هرمز 900 - كوخاف" في الأجواء اللبنانية"، حيث أبان مقطع الفيديو عملية رصد المسيّرة المستهدفة، ولحظة إصابتها بصاروخ أرض-جو، وسقوطها فوار.

كما عرض الفيديو لقطات وثقها أهالي الجنوب اللبناني لسقوط المسيرة الإسرائيلية.

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم، أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار تابعة له، كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني، بصاروخ أرض - جو أطلقه "حزب الله".

من جهته، أصدر "حزب الله" بيانا حول هذه العملية قال فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وأثناء المراقبة والمتابعة ‏الدائمة لحركة العدو في الأجواء اللبنانية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة من نوع "هرمز 900" مسلحة ‏بصواريخ لتنفذ بها اعتداءات على مناطقنا، وعند وصولها إلى دائرة النار استهدفها المجاهدون بأسلحة الدفاع ‏الجوّي قبل تنفيذ اعتدائها وأصابوها إصابة مباشرة وتم إسقاطها".‏

وأمس الأحد، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق "حزب الله" صواريخ مضادة للطائرات نحو مقاتلاته الحربية بسماء لبنان، لافتة إلى أنه هاجم مطلقي هذه الصواريخ.

وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن في ذات اليوم، أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له تصدت بصواريخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت أجواء لبنان في ‏الجنوب وأجبرتها على التراجع خلف الحدود، وهي المرة الثانية التي يعلن فيها "الحزب" خلال هذا أسبوع، إطلاق صواريخ نحو الطائرات الحربية الإسرائيلية، إذ أنه كان قد أكد يوم الخميس الماضي، إطلاق صواريخ دفاع جوي على "طائرات العدو الإسرائيلي الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود".‏

نيبينزيا: القرار الأمريكي غامض وموافقة إسرائيل على وقف النار غير واضحة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن القرار الأمريكي بشأن غزة غامض، ويعتمد على إتفاقات يديرها وسطاء غير واضح عما يتفاوضون عليه وعلى ماذا وافقت إسرائيل.

وقال نيبينزيا: "لا يوجد وضوح بخصوص الموافقة الرسمية من إسرائيل كما هو مكتوب في القرار، وهناك تصريحات عديدة من إسرائيل حول تمديد الحرب حتى القضاء على حماس بشكل كامل".

المندوبة الأمريكية فى مجلس الأمن الدولي أن إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة لوقف النار في غزة

أعلنت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي أن إسرائيل وافقت على الصفقة المطروحة لوقف النار في غزة وننتظر أن توافق "حماس" على الصفقة وأنه لا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية.

ودعت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، حركة "حماس" لقبول الصفقة التي تؤدي لوقف إطلاق النار، كما حثت الطرفين على تطبيقها دون شروط.

وأوضحت أنه إذا دامت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر باستمرارها.

وأضافت في كلمتها أن كل الدول في هذا المجلس تريد رؤية وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وكما تطرقت المندوبة الأمريكية إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وقالت إن الأُسر في غزة تحاول إيجاد الطعام والأدوية.

وأشارت إلى أن الصفقة المطروحة الآن تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور.

وقالت إن الولايات المتحدة لا تزال تدعو إسرائيل لاتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين في غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي، عن توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مقترح وقف النار في غزة الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحضت حماس على الموافقة على المقترح.

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