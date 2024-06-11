الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد عبد الله محمود يكشف أسباب نجاح "حق عرب" و"المعلم" في برنامج واحد من الناس

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الفنان أحمد عبدالله محمود، انه سعيد بالمشاركة في مسلسلي حق عرب والمعلم ومدي النجاح الكبير ، لافتا إلى أنه تابع ردود فعل الجمهور من خلال اراء المواطنين في الشارع المصري.

واضاف عبدالله محمود، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي بقناة الحياة، مسلسل المعلم كان هناك تعليقات وتواصل من المشاهدين والناس في الشارع يجعلك تشعر ان هناك معايشة وتأثر كبير.

وتابع، من اصعب المشاهد لي بمسلسل حق عرب كان مشهد الموت ، واصرار المخرج علي ان يتم خنقي وراسي داخل الكيس وكدت ان اختنق فعلا ، وتم اعادة المشهد لأكثر من مرة


وعلي جانب آخر كشف الفنان أحمد عبد الله محمود، عن العديد من المواقف مع والده الفنان الكبير عبد الله محمود ومنها انه قال له أن مقابلته للناس في الشارع سوف تجعلك تجد الكثير ومن الأفكار والشخصيات ولابد أن يكون الفنان ملم بجميع الشخصيات وان يكون مرأة لكل إنسان.

واشار، الي ان والده فنان كبير جدا وكنت  اخشي في بداياتي ان يتم مقارنتي به ولذلك قدمت ادوار الشر عكس والدي واعتقد اني نجحت فيها ولكني احب تقديم الأدوار المتنوعة.

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