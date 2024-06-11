جهاد جريشة يعلق على القرارات التحكيمية في مباراة مصر وغينيا بيساو

أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن الحكم السوداني محمود علي إسماعيل الذي أدار لقاء منتخب مصر أمام غينيا بيساو، من حكام النخبة في قارة إفريقيا ومرشح للتواجد في كأس العالم، مشيرا إلى أن النقطة السلبية هي التعامل العنيف مع لاعبي المنتخب الوطني وكان هناك أكثر من لقطة تستحق التدخل واشهار البطاقات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "عدم وجود تقنية الـVar في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 هو قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهدف غينيا بيساو لا يوجد فيه لمسة يد مطلقًا، والتدخل مع محمد حمدي لم يكن فيه خطأ وكان احتكاك طبيعي في كرة القدم، والهدف صحيح".

وأضاف: "الحكم السوداني قدم مستوى جيد ولم يكن متحاملًا على منتخب مصر مطلقًا، كما أنه مرشح لكأس العالم وظهر بمستوى طيب في أمم إفريقيا ولم يكن هناك خطأ تحكيمي مطلقا".

وتابع: "الحكم منح اتاحة الفرصة لـ ناصر ماهر وكانت فرصة واعدة، وكان من الممكن تسجيلها هدف لـ صلاح.. والقانون يشير إلى أنه لا يجوز منح لاعب غينيا بيساو بطاقة صفراء بعد اتاحة الفرصة".

وواصل: "محمود إسماعيل تعامل بمنتهى الحيادية وأشهر بطاقات صفراء لـ أوفا ولاعب غينيا بيساو في نفس اللعبة وهو شئ حيادي، والأجواء في الملعب كانت صعبة والأرضية سيئة جدًا وسبق وقمت بإدارة أحد المباريات على هذه الملعب وشعرت بوجود ثقل عضلي".