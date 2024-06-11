الاتحاد العام للمصريين بالخارج يعلن دعمه لفريق الجالية المصرية في بطولة الموندياليدو بإيطاليا

أعلن الاتحاد العام للمصريين بالخارج، برئاسة المهندس اسماعيل علي، دعمه المطلق لفريق منتخب الجالية المصرية في إيطاليا والمشارك في بطولة كأس المنتخبات الاجنبية في إيطاليا (الموندياليدو) والتي اقيمت في العاصمة روما في الفترة من 25 مايو حتي 30 يونيو ويشرف عليها إتحاد كرة القدم الإيطالي .



وكان فريق منتخب الجالية المصرية في إيطاليا قد حقق نتائج مشرفة في مبارياته بالبطولة في دوري المجموعات وخاصة بعد أداءه الرائع في مباراته أمام فريق منتخب مولدافيا والتي إنتهت بفوز منتخب الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وإشادة وسائل الإعلام الإيطالية بلاعبي فريق الفراعنة .



و في مداخلة هاتفية علي الهواء للمستشار " علاء سليم " الأمين العام للإتحاد العام للمصريين بالخارج في حلقة برنامج " توك شو راديو العرب"، علي منصة راديو العرب في إيطاليا والذي يقدمه الإعلامي المصري " إكرامي هاشم" والتي كانت مخصصة للحديث عن البطولة و إستعدادات الفريق المصري للمباريات المقبلة.

ووجه المستشار علاء سليم التحية والشكر لمسؤولي فريق منتخب الجالية المصرية واللاعبين، معربا عن شعور أعضاء و مجلس إدارة الإتحاد بالفخر نحوهم بما قدموه في تلك البطولة مشيدا بطابور العرض المصري في حفل الإفتتاح ناقلا إليهم إهتمام قيادات الإتحاد كجهة رسمية معنية بشؤون المصريين بالخارج بالبطولة ومتابعتهم لأداء ومشوار الفريق المصري فيها معلنا وضع إمكانات الإتحاد الإعلامية تحت تصرفهم.

كما نقل إلي لاعبي الفريق و مسؤوليه تحية رئيس مجلس إدارة الإتحاد المهندس " إسماعيل أحمد علي " ونيته منح الفريق درع الإتحاد حال فوزهم بالبطولة .



وكان الإعلامي " إكرامي هاشم " قد إستضاف في الحلقة عدد من لاعبي فريق الفراعنة في البطولة ورئيس الفريق الأستاذ " محمد يسري" و السيدة " زينب محمد" الناشطة الإجتماعية بين الجاليات العربية في إيطاليا وأحد رعاة فريق منتخب الفراعنة .



وكان لمداخلة الأمين العام للإتحاد العام للمصريين بالخارج وقع الأثر علي نفوس اللاعبين الذين تواعدوا علي بذل ما يستطيعون من جهد من أجل الفوز بالبطولة ورسم البسمة علي وجوه أبناء الجالية المصرية في إيطاليا.

فى مونديايتو روما منتخب المنتخب المصرى يفوز علي منتخب مولدوفا 2/3



يذكر أنه فى ثانى مباريات المجموعة فاز منتخب مصر علي منتخب مولدوفا 2/3 فى مباراة قوية وكان تشجيع المصريين اثناء المباراة بالطبلة والزغاريد تساند المنتخب والذى فز بجدارة ولدية مباراة اخرى فى المجموعة مع فريق سيراليون.





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